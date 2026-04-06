Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Pairi Daiza

Eerste glijbaan verschijnt bij Pairi Daiza: bouw waterpark komt op gang

Vandaag, 12.00 uur

Bij de Belgische dierentuin Pairi Daiza is een volgende stap gezet in de bouw van een nieuw overdekt waterpark. Op het terrein naast de nieuwe tropische kas Edenya zijn inmiddels de eerste onderdelen van een waterglijbaan geplaatst. Op een foto, gemaakt vanuit de serre, is te zien hoe een groen-beige glijbaanelement boven de bouwplaats uitsteekt.

Het gaat om een buisconstructie met een rond plateau, vastgemaakt aan een metalen pilaar. Vorig jaar lagen de losse onderdelen al klaar op de grond. Nu is de montage daadwerkelijk begonnen. Het waterpark verrijst naast de overdekte wereld Edenya, de grootste tropische kas ter wereld.

Pairi Daiza-directeur Eric Domb sprak eerder over een thematische aankleding in Mexicaanse stijl, met tempels die verwijzen naar de Maya-beschaving. In de plannen is ook sprake van een lazy river die het waterpark verlaat en door de bestaande kas zal lopen.

Gecamoufleerd
De glijbanen moeten uiteindelijk zo veel mogelijk gecamoufleerd worden, liet Domb in 2024 los in een interview. "De meeste waterparken, met die plastic buizen, zijn zo lelijk, afschuwelijk", zei hij. Een openingsdatum is er nog niet: Pairi Daiza communiceert voorlopig liever niet over het project.

Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be