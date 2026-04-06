Eerste glijbaan verschijnt bij Pairi Daiza: bouw waterpark komt op gang

Bij de Belgische dierentuin Pairi Daiza is een volgende stap gezet in de bouw van een nieuw overdekt waterpark. Op het terrein naast de nieuwe tropische kas Edenya zijn inmiddels de eerste onderdelen van een waterglijbaan geplaatst. Op een foto, gemaakt vanuit de serre, is te zien hoe een groen-beige glijbaanelement boven de bouwplaats uitsteekt.

Het gaat om een buisconstructie met een rond plateau, vastgemaakt aan een metalen pilaar. Vorig jaar lagen de losse onderdelen al klaar op de grond. Nu is de montage daadwerkelijk begonnen. Het waterpark verrijst naast de overdekte wereld Edenya, de grootste tropische kas ter wereld.

Pairi Daiza-directeur Eric Domb sprak eerder over een thematische aankleding in Mexicaanse stijl, met tempels die verwijzen naar de Maya-beschaving. In de plannen is ook sprake van een lazy river die het waterpark verlaat en door de bestaande kas zal lopen.



Gecamoufleerd

De glijbanen moeten uiteindelijk zo veel mogelijk gecamoufleerd worden, liet Domb in 2024 los in een interview. "De meeste waterparken, met die plastic buizen, zijn zo lelijk, afschuwelijk", zei hij. Een openingsdatum is er nog niet: Pairi Daiza communiceert voorlopig liever niet over het project.



