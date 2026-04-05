Efteling

Tijdelijk een paasattractie in de Efteling: bezoekers kunnen paaseieren zoeken in Oude Tufferbaan

FOTO'S De Efteling heeft van De Oude Tufferbaan een tijdelijke paasattractie gemaakt. Op zondag en maandag - eerste en tweede paasdag - krijgen de bezoekers de kans om tijdens een ritje paaseieren te zoeken. In het decor van het klassieke oldtimerparcours zijn op verschillende plaatsen grote kleurrijke eieren neergezet.

"Kun jij alle paaseitjes vinden?", valt te lezen op bordjes in de wachtrij. Daaronder staan vertalingen in het Engels, Duits en Frans. Het gaat om een initiatief van het personeel, dat voor een tijdelijke beleving opvallend professioneel is aangepakt.

In De Oude Tufferbaan, geopend in 1984 en vernieuwd in 2019, nemen bezoekers plaats in een ouderwets voertuig voor een rondrit van zo'n vier minuten. Passagiers kunnen met behulp van claxons in de wagens verschillende interactieve taferelen activeren. De eierjacht vormt een extra interactief element.












