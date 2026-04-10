Avonturenpark Hellendoorn

Bezoekers Avonturenpark Hellendoorn kunnen voorlopig niet in achtbaan Balagos

Gisteren, 22.43 uur

Avonturenpark Hellendoorn heeft de achtbaan Balagos dit seizoen nog niet aan de praat gekregen. Wie het Overijsselse pretpark bezoekt, moet de rollercoaster uit 1990 vooralsnog missen. "Enkele noodzakelijke technische aanpassingen hebben wij niet tijdig kunnen afronden voor de start van het seizoen", valt te lezen op een bord voor de ingang.

Balagos is een loopingachtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma, die ruim 35 jaar geleden opende als Tornado. Sinds 2021 wordt de huidige naam gebruikt, na een schilderbeurt en de toevoeging van een drakenthema. De 25 meter hoge en 460 meter lange baan, met een looping en een kurkentrekker, bleef ongewijzigd.

Een woordvoerster legt uit dat nog gewacht wordt op benodigde materialen. "Uiteraard doen wij ons uiterste best om ook deze attractie zo spoedig mogelijk ook actief te hebben, zodat alle attracties het doen", vertelt ze aan Looopings. Balagos is één van de vier achtbanen in Hellendoorn, naast de Rioolrat (1996), Donderstenen (2005) en RidderStrijd (2024).

