Walibi Holland start nieuw seizoen met twee gesloten attracties, maar er is ook goed nieuws

FOTO'S Walibi Holland is weer open, maar dat geldt niet voor alle attracties. Bij twee rides in het pretpark in Biddinghuizen was het winteronderhoud niet op tijd afgerond voor de seizoensstart. Het gaat om de frisbee The Tomahawk en Space Kidz, een bescheiden vrijevaltoren voor kinderen. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws.

De attractie Blast, een zogeheten top spin, is namelijk eindelijk weer operationeel. Walibi sloot de schommelende bank in mei vorig jaar vanwege technische problemen. Men had verwacht dat de thrillride binnen enkele maanden weer operationeel zou zijn, maar dat liep anders. Terwijl de halloween- en kerstperiodes kwamen en gingen, bleef Blast dicht.

Er vonden wel ingrijpende werkzaamheden plaats, waarvoor de constructie deels afgebroken moest worden. Nu, bijna een jaar na de sluiting, draait de attractie weer. Ondertussen wordt dus nog geklust aan Space Kidz en The Tomahawk. Begin dit jaar verspreidde Walibi beelden van het uit elkaar halen van de laatstgenoemde frisbee.



Niet teruggekeerd

De onderdelen zijn tot nu toe nog niet teruggekeerd. Beide sluitingen worden vermeld op de onderhoudspagina op de officiële Walibi-website, zonder een verwachte heropeningsdatum. Het park is voor groot onderhoud medeafhankelijk van externe partijen.







































