Vernieuwde souvenirwinkel Walibi Holland moet gezinnen aanspreken

FOTO'S De souvenirwinkel bij de ingang van Walibi Holland is vernieuwd. De voormalige Sunset Shop in de Main Street werd afgelopen winter omgebouwd tot Walibi Gift Shop, met een nieuw assortiment en een duidelijke focus op gezinnen met kinderen. Er zijn items verkrijgbaar die in het teken staan van de Walibi-mascotte.

In het verleden werden in de Sunset Shop artikelen verkocht rond film- en gamemerken als Marvel, DC Comics, Pokémon en Nintendo. Ook was het mogelijk om gepersonaliseerde nummerplaten te laten maken. De nummerplaten zijn gebleven, maar de rest van de winkel draait nu om mascottemerchandise.

Het pretpark belooft "een frisse winkelervaring", met een gemoderniseerd interieur. Op borden en posters wordt de winkel aangeprezen met de beschrijving "Gifts, Souvenirs & Drinks". Een reclamebord op straat benadrukt dat er al producten zijn vanaf 4,95 euro.



Behoefte

"Door de groei in families merken we dat de vraag naar klassieke souvenirs toeneemt", laat directrice Mascha Taminiau weten. "Op deze manier spelen wij in op de behoefte van onze gast." Het horecapunt er tegenover, The Bakery, lijkt voorlopig dicht te blijven: er is een gigantisch plattegrondbord voor de balie gezet.



De locatie opende in 2000 als Looney Tunes Emporium, in de tijd van Six Flags Holland. Na het vertrek van Six Flags werd de shop omgedoopt tot Sunset Souvenirs. De afgelopen jaren hanteerde men de term Sunset Shop. Elders in het parkdeel is nog een tweede grote winkel te vinden: de Till Ya Drop Shop.




































































































