Negentig jaar Avonturenpark Hellendoorn: park lanceert eigen jubileumlied

VIDEO Bij het negentigjarig bestaan van Avonturenpark Hellendoorn hoort een speciaal jubileumlied. Dat werd vanochtend voor het eerst ten gehore gebracht tijdens de plechtige seizoensopening, in het bijzijn van directeur Rens-Jan van Vliet en burgemeester Jorrit Eijbersen. Het vrolijke deuntje zal dit jaar regelmatig voorbijkomen in het Overijsselse pretpark.

Het gaat om een creatie van entertainmentpartner 4 Seasons Entertainment, ingezongen door Nalisia de Wolff en geproduceerd door Pieter Ketelaars en Lars van Rijen. Het refrein gaat als volgt: "Stamp je voeten op de grond en zwaai je armen in het rond, we vieren feest in 't Avonturenpark. Spring maar mee van hier naar daar en zwaai 'ns vrolijk naar elkaar, we vieren feest in 't Avonturenpark."

Daarna volgt een instrumentaal stukje Lang Zal Hij Leven, om te benadrukken dat er reden is voor een verjaardagsfeest. In het lied worden ook parkfiguren Kareltje, Jasmijn, Baba en Roger benoemd. Hellendoorn presenteert dit jaar de nieuwe attractie OerKracht in het vernieuwde themadeel Oerland. Daarnaast is boomstambaan Wild Waterval gerenoveerd.