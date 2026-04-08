Walibi Holland

Walibi Holland verplaatst rookzones: dit zijn de nieuwe plekken

FOTO'S Rokers opgelet: Walibi Holland heeft enkele rookzones verplaatst. Het pretpark is sinds 2024 rookvrij, met uitzondering van een handjevol afgebakende gebieden. Twee daarvan hebben in de winter een nieuwe plek gekregen, zo bleek afgelopen weekend bij de seizoensstart.

Het gaat om de rookzones in de parkdelen Play Ground en Speed Zone. In Play Ground kunnen bezoekers voortaan een sigaret opsteken naast zweefmolen Super Swing, tegenover de interactieve waterattractie Splash Battle. Voorheen bevond het rookgebied zich naast de uitgang van restaurant Yummy Tummy.

Wie in Speed Zone behoefte heeft aan een sigaret, werd tot nu toe richting de toiletten tegenover lanceertoren Space Shot gestuurd. Nu is er een rookzone gerealiseerd links van de churroskraam, bij de entreepoort richting parkdeel Wilderness. Twee andere rooklocaties, achter restaurant Haciënda en naast de speeltuin van Zero Zone, bleven gehandhaafd.
















