Efteling

Efteling laat bezoekers weer spontaan solliciteren in het park

FOTO'S De Efteling maakt het opnieuw mogelijk om zonder afspraak te solliciteren in het park. Bezoekers kunnen de komende maanden op verschillende locaties terecht voor een gesprek met recruiters, zonder motivatiebrief of inschrijving vooraf. Het attractiepark zet daarvoor speciale ontmoetingsplekken op.

Sinds 30 maart is het recruitmentteam aanwezig in horecacomplex Station de Oost, tot en met 10 april. Daarna volgen sessies bij Droomvlucht van 4 tot en met 15 mei en in restaurant Het Witte Paard van 1 tot en met 12 juni. Medewerkers staan daar klaar om vragen te beantwoorden en potentiële kandidaten te spreken.

"Vanaf vandaag vind je team Recruitment ín de Efteling", schrijft arbeidsmarktadviseur Ursula Pooters op LinkedIn. "Geen motivatiebrief of sollicitatieformulier. Gewoon laagdrempelig kennismaken op de meest unieke werkplek van Nederland."



Vorig jaar

De aanpak is niet nieuw. Vorig jaar organiseerde de Efteling al vergelijkbare pop-up-sollicitaties bij Droomvlucht. Bezoekers konden toen zonder aanmelding aanschuiven voor een verkennend gesprek, in een tijdelijk ingericht kantoortje bij de uitgang van de attractie.







