Avonturenpark Hellendoorn

Video: bezoekers Avonturenpark Hellendoorn halen nat pak bij opening nieuwe attractie OerKracht

VIDEO Avonturenpark Hellendoorn heeft een gloednieuwe attractie. In het Overijsselse pretpark is vanaf nu OerKracht te vinden, een 12 meter hoge reuzenschommel. Bij de officiële opening op zaterdag zorgden hoge fonteinen ervoor dat sommige bezoekers wat spetters te verduren kregen. Een video laat zien hoe de opening verliep en wat je van de rit kunt verwachten.

Hoewel de zogeheten wild swing niet over de kop gaat, staat het attractietype wel garant voor een intense ritbeleving. In onze buurlanden schoten wild swings de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Nederland had er nog geen: het Avonturenpark heeft de landelijke primeur. De lengte-eis is opvallend laag: kinderen mogen al instappen vanaf 90 centimeter.

OerKracht, onderdeel van het themagebied Oerland, vormt het klapstuk van het negentigjarig jubileum van Hellendoorn. Bij het omliggende parkdeel horen ook de trapmonorail Dino's - voorheen Dino Sky Pedalo - en de enterprise Tarantula Magica. Laatstgenoemde thrillride zal op termijn vervangen worden, zo kondigde de directie onlangs aan.



The Flintstones

Het thema lijkt geïnspireerd op The Flintstones, met prehistorische decors vol cartooneske stenen, tropische beplanting en dino's. OerKracht heeft een theoretische capaciteit van vijfhonderd personen per uur. Per rit is er plek voor zestien mensen, verdeeld over twee rijen van acht zitplaatsen.



Zij schommelen zowel vooruit als achteruit, terwijl hun benen in de lucht bungelen. Het gaat om een concept van ART Engineering uit Duitsland, gebouwd op de oude plek van de top spin Montezuma's Revenge. Die verdween in 2021. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende ritprogramma's, met een soundtrack van muziekpartner Evrst Music.