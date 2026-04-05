Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Avonturenpark Hellendoorn

Video: bezoekers Avonturenpark Hellendoorn halen nat pak bij opening nieuwe attractie OerKracht

Gisteren, 20.50 uur

VIDEO Avonturenpark Hellendoorn heeft een gloednieuwe attractie. In het Overijsselse pretpark is vanaf nu OerKracht te vinden, een 12 meter hoge reuzenschommel. Bij de officiële opening op zaterdag zorgden hoge fonteinen ervoor dat sommige bezoekers wat spetters te verduren kregen. Een video laat zien hoe de opening verliep en wat je van de rit kunt verwachten.

Hoewel de zogeheten wild swing niet over de kop gaat, staat het attractietype wel garant voor een intense ritbeleving. In onze buurlanden schoten wild swings de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Nederland had er nog geen: het Avonturenpark heeft de landelijke primeur. De lengte-eis is opvallend laag: kinderen mogen al instappen vanaf 90 centimeter.

OerKracht, onderdeel van het themagebied Oerland, vormt het klapstuk van het negentigjarig jubileum van Hellendoorn. Bij het omliggende parkdeel horen ook de trapmonorail Dino's - voorheen Dino Sky Pedalo - en de enterprise Tarantula Magica. Laatstgenoemde thrillride zal op termijn vervangen worden, zo kondigde de directie onlangs aan.

The Flintstones
Het thema lijkt geïnspireerd op The Flintstones, met prehistorische decors vol cartooneske stenen, tropische beplanting en dino's. OerKracht heeft een theoretische capaciteit van vijfhonderd personen per uur. Per rit is er plek voor zestien mensen, verdeeld over twee rijen van acht zitplaatsen.

Zij schommelen zowel vooruit als achteruit, terwijl hun benen in de lucht bungelen. Het gaat om een concept van ART Engineering uit Duitsland, gebouwd op de oude plek van de top spin Montezuma's Revenge. Die verdween in 2021. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende ritprogramma's, met een soundtrack van muziekpartner Evrst Music.



Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be