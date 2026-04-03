Walibi Holland

Influencers mogen weer negatief zijn over Walibi: omstreden zinnetje verwijderd uit reglement

FOTO'S Walibi Holland heeft het persbeleid in stilte aangepast. In 2024 ontstond nog enige commotie toen bleek dat het pretpark influencers, vloggers, bloggers en andere contentcreators vroeg om niet negatief te zijn. Het leidde tot verbazing onder pretparkfans. In de huidige versie van het reglement komt het omstreden zinnetje niet meer voor.

Wie tot enkele maanden geleden het persbeleid van Walibi opzocht, las dat er regels waren opgesteld "waar jij je als blogger of vlogger aan dient te houden". Eén van de punten luidde als volgt: "Negatieve uitingen over het park, de attracties of personeel worden niet gewaardeerd." En direct daarna viel te lezen: "Wanneer de medewerkers van Walibi Holland tijdens je bezoek aan het park zien dat je je niet aan bovenstaande regels houdt, word je van het park verwijderd."

YouTube-kanaal Theme Park Late Night stond er destijds bij stil in een uitzending. "Ja, je mag komen vloggen, maar het moet wel positief zijn", klonk het cynisch uit de mond van presentatrice Myrthe Veth. "Ik heb geen enkel ander pretpark gevonden waar dit in de regels staat", reageerde co-host Emile Vierus. "En terecht. Waar sláát dit op?!"



Typisch Walibi

Vierus noemde het "weer lekker typisch Walibi", Veth struikelde ook over de toon. "Wie heeft dat dan zitten typen?" Bij nader inzien vond Walibi de regel kennelijk ook niet geheel passend. Het persbeleid blijkt recentelijk aangepast te zijn. Daarbij werd de volledige zinsnede over negativiteit verwijderd.



Contentmakers hoeven negatieve uitlatingen over Walibi dus niet meer achterwege te laten. Toch zijn niet alle vreemde bepalingen uit het beleid geschrapt. In de lijst op walibi.nl/persbeleid staat nog wel dat er voor het plaatsen van een hyperlink naar de Walibi-website "voorafgaande toestemming" nodig is.



Naam en reputatie

Die toestemming wordt niet gegeven als "de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Walibi Holland slecht verdraagt met de naam en reputatie van Walibi Holland". Dat staat haaks op hoe het internet werkt: voor het plaatsen van een hyperlink naar een webpagina is geen toestemming van de site-eigenaar vereist.







