Kermis

Kermissen in de knel door dure olie: prijzen onder druk, acties niet uitgesloten

De stijgende olieprijs zorgt voor grote problemen in de kermisbranche. Exploitanten zien hun kosten snel oplopen en nemen noodmaatregelen, terwijl prijsverhogingen richting bezoekers gevoelig liggen. Dat blijkt uit een reportage van NRC.

Kermissen draaien grotendeels op dieselaggregaten. Een relatief kleine kermis verbruikt al snel zo'n 75 liter brandstof per uur. Daarnaast zijn transportkosten hoog, doordat attracties en installaties voortdurend verplaatst moeten worden met vrachtwagens en busjes. De dieselprijs is gestegen van ongeveer 1,70 naar 2,50 euro per liter.

Om kosten te beperken, worden openingstijden aangepast. In IJsselstein ging een kermis onlangs bijvoorbeeld anderhalf uur later open en doofden de lichten 's avonds een half uur eerder. Ook wordt geprobeerd efficiënter met energie om te gaan, al zijn de mogelijkheden beperkt.



Overbelast

Overstappen op netstroom is in veel gevallen geen optie. Gemeenten bieden die mogelijkheid minder vaak aan, omdat kermissen er maar enkele weken per jaar gebruik van maken. Bovendien is het elektriciteitsnet op veel plekken overbelast. Daardoor zijn exploitanten aangewezen op de aggregaten.



De hogere kosten worden nauwelijks doorberekend aan bezoekers. Exploitanten vrezen dat hogere prijzen het publiek wegjagen, terwijl ze merken dat de belangstelling voor kermissen na de coronaperiode juist weer is toegenomen. In de praktijk merken uitbaters wel dat bezoekers kritischer zijn geworden en vaker op prijzen letten.



Tankbeurt

Ook individuele ondernemers worden geraakt. Zo betalen sommige exploitanten inmiddels een brandstoftoeslag van 25 procent voor het gebruik van aggregaten. Een tankbeurt voor bedrijfsvoertuigen kan honderden euro's kosten. Investeren in elektrische alternatieven is voor veel ondernemers voorlopig niet haalbaar.



De branche vraagt de overheid om ingrijpen. Er wordt gehoopt op tijdelijke maatregelen, zoals het verlagen of schrappen van accijns op brandstof. Kermisorganisator René Duursma waarschuwt dat acties als blokkades niet uitgesloten zijn als er niets verandert. "De kermisbranche kan de wereld rond laten draaien, maar ook stilzetten", zegt hij in de krant.