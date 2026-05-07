Efteling

Efteling betaalt voor award die attractiepark uitroept tot goede werkgever

VIDEO De Efteling is uitgeroepen tot een uitstekende werkgever, maar voor de bijbehorende award heeft het attractiepark gewoon betaald. Het park haalde Stijn van Vliet en Tobias Camman van YouTube-kanaal Jobfluentials binnen om werken in de Efteling te testen. Na afloop van een dagje meelopen werd een prijs uitgereikt, maar die onderscheiding blijkt vooral een commerciële constructie.

In het geval van Jobfluentials betalen bedrijven om beoordeeld én bekroond te worden. Daar maken de initiatiefnemers overigens geen geheim van. In een podcast, opgenomen tijdens hun verblijf in de Efteling, deden ze hun werkwijze onlangs al uit de doeken.

Van Vliet en Camman maken samen met Jasper Demollin de podcast De Stijn, Tobi en Jeppe Show. Daarin werd de Efteling-schnabbel uitvoerig besproken. "We maken een soort commercieel programmaatje", gaf Van Vliet toe. "Daar hebben we een hele eerlijke award voor", grapte Camman. "En dat kopen ze van tevoren, dus ze weten dat ze die krijgen."



Ze hebben al betaald

Demollin wilde weten of een bedrijf dat betaalt áltijd in de prijzen valt. Camman: "Altijd, altijd." Van Vliet: "Ze hebben al betaald." Eigenlijk gebeurt dit altijd met awards in het bedrijfsleven, hield Camman vol. "Je koopt het. Alleen wij zijn ook eerlijk." Hij roemde hun eigen openheid. "We zijn wel een transparante award. Daarom is de award ook van glas."



In de Efteling namen Van Vliet en Camman een kijkje op verschillende werkplekken: kantoor Raveleijn, houten achtbaan Joris en de Draak, de keuken van Brasserie 7 in het Efteling Grand Hotel en Danse Macabre. Ze konden het niet laten om tussendoor snacks te verorberen en een ritje in Droomvlucht te maken, zonder te wachten.



Verboden terrein

Bij Danse Macabre bleek met name Tobias Camman goed op zijn plek te zijn: hij genoot er zichtbaar van om passanten af te snauwen en te kleineren. De heren begaven zich ook nog even op verboden terrein: ze wandelden naar het Gildehuys, op zoek naar plannen voor nieuwe attracties. Uiteraard eindigde de dag met de uitreiking van het Mooi Werk Keurmerk, zoals vooraf afgesproken.