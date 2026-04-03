Leveranciers

Bekende Nederlandse bouwer van waterglijbanen failliet verklaard

Een Nederlandse bouwer van waterglijbanen en waterspeeltuinen is failliet verklaard. De rechtbank in Den Haag heeft deze week het faillissement uitgesproken van het bekende Zoetermeerse bedrijf Vortex Aquatic Structures. Vortex ontwierp en realiseerde waterattracties voor pretparken, zwembaden en recreatieparken.

De firma opereerde jarenlang onder de naam Watergames & More. In 2024 werd de onderneming overgenomen door het Canadese Vortex Aquatic Structures International. Daarom werd de laatste jaren de merknaam Vortex gehanteerd. Nu is het doek voorlopig gevallen voor de fabrikant.

Pierre van Voorst van Hoens & Souren Advocaten werd aangesteld als curator. Het is niet duidelijk wat de directe oorzaak van het faillissement is, maar kort voor het bankroet kwam het bedrijf nog in het nieuws door problemen met een waterglijbaan in zwembad De Watergeus in Zoetermeer.



Incidenten

Daar moest de 100 meter lange glijbaan The Challenger worden stilgelegd na meerdere incidenten met gewonden. Uit een herinspectie bleek dat gebruikers hogere snelheden kunnen bereiken dan wenselijk. Ook werden scheuren ontdekt in het laatste deel van de baan.



Het goedkeuringscertificaat is ingetrokken. Vortex heeft destijds niet inhoudelijk op de kwestie gereageerd in de media. Ook rond het faillissement blijft het vooralsnog stil. Over een mogelijke doorstart is nog niets bekend. De leverancier was eerder actief voor partijen als Drievliet, Beekse Bergen, Preston Palace, Plaswijckpark en Tropical Islands.



Van Egdom

Nederlandse leveranciers van waterattracties hebben het de laatste tijd moeilijk. In 2023 hield Van Egdom Recreatietechniek op te bestaan door een faillissement, gevolgd door Pooljoy in 2024. In hetzelfde jaar ging iSlide failliet, een firma gespecialiseerd in glijbaantechnologie. Dat bedrijf maakte een doorstart.