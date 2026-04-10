Parc Spirou Provence

Achtbaan gebaseerd op Japanse mangaserie: zo werd de attractie gebouwd

VIDEO In een pretpark in Frankrijk is vanaf dit jaar een achtbaan te vinden gebaseerd op een Japanse mangaserie. Het gaat om de family thrill coaster Kyûbi Unchained, onderdeel van het nieuwe themagebied Naruto - Konoha Land. In een timelapse-video laat attractiepark Parc Spirou zien hoe de bouw verliep.

Kyûbi Unchained, gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Zamperla, opende afgelopen weekend. De baan is 670 meter lang en 31,5 meter hoog. Treinen worden twee keer gelanceerd, met een topsnelheid van 75 kilometer per uur. Er is ook een doodlopend gedeelte met een wissel.

Bijzonder is dat de laatste karretjes - met vier zitplaatsen - omgekeerd zijn. Daar leggen passagiers de rit dus achterwaarts af. In het gebied van 1,5 hectare bevindt zich ook een familieattractie, eveneens van Zamperla: Rasengan Chakra Rotation, een molen met draaiende armen van het type nebulaz.



Ninjadorp

Horecapunten Ichiraku Ramen en Dango Shop en souvenirwinkel Le Bureau du Hokage maken de zone compleet. Het parkdeel staat volledig in het teken van het fictieve ninjadorp Konoha uit de populaire manga- en animeserie Naruto. Bezoekers wandelen langs herkenbare decors en kunnen onder meer een ninja-trainingszone ontdekken.



Verspreid over het gebied staan tien levensgrote standbeelden van figuren uit de serie, waaronder hoofdpersonages Naruto en Sasuke. Naruto draait om een jonge ninja die op zoek is naar erkenning en ervan droomt om leider van zijn dorp te worden. De reeks verscheen voor het eerst in 1999 en groeide uit tot één van de bekendste manga- en animefranchises ter wereld.