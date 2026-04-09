Disneyland Paris

Vijf nieuwe eetkraampjes in Disneyland Paris: dit wordt er geserveerd

FOTO'S Disneyland Paris heeft deze week vijf nieuwe horecapunten geopend. In Adventure Way, het nieuwe themagebied in Disney Adventure World, zijn vijf eetkraampjes verschenen. De permanente chalets vervangen de foodmarkt die eerder te vinden was op La Place de Rémy stonden, bij de Ratatouille-attractie.

In Adventure Way bevinden de huisjes zich naast verkooppunt Café Luminosity aan het grote meer Adventure Bay. Ze hebben allemaals hetzelfde uiterlijk: compacte, vierkante huisjes met rode gevels, groene luifels en een klassieke, Franse uitstraling. Voor elke wachtrij staat een menubord met het assortiment, dat per seizoen kan wisselen.

Het aanbod bestaat vooral uit zoete en hartige snacks. Zo worden er galettes verkocht: hartige pannenkoeken met onder meer kipworst, emmentaler en ui (10 euro), geitenkaas met honing en walnoot (10 euro) en ham met kaas (10 euro). Daarnaast zijn er crêpes met Nutella, gezouten karamel of jam (6 euro) en een simpele crêpe met suiker (5 euro).



Macarons

Ook staan er wafels en beignets op het menu. Bezoekers kunnen kiezen voor een Luikse wafel met Nutella of gezouten karamel (6 euro) of een gewone wafel (5 euro). Beignets zijn verkrijgbaar met banketbakkersroom en aardbei of banaan (7 euro), alleen banketbakkersroom (6 euro) of met Nutella (6 euro). Verder worden macarons verkocht (7 euro).



Bij een ander kraampje ligt de nadruk op snoepgoed. Daar zijn onder meer noga met honing of pistache (8 euro), gekarameliseerde pinda's (6 euro), zuurstokken en lolly's (5 tot 8 euro) en marshmallows (4 euro) te krijgen. Ook worden snoepappels verkocht, met of zonder chocolade (5 euro), en aardbeien of banaan met slagroom, meringue en chocoladesaus (8 euro).



Kipstukjes

Voor hartige trek zijn er eenvoudige snacks. Zo worden spiesjes van gegrilde maïs (6 euro), kipstukjes met paprikakruiden (9 euro) en verse friet (6 euro) aangeboden. Elders staan ook een tosti met truffel (12 euro), een tosti met kaas (10 euro) en een kom burrata met tomaat (8 euro) op de kaart.



















































