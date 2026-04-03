Disneyland Paris

Disneyland Paris haalt inspiratie uit Nederland voor kleurrijke bloemenzee

03-04-2026, 16.09 uur

FOTO'S Disneyland Paris heeft zich laten inspireren door een Nederlandse trekpleister. In parkdeel Fantasyland zijn opvallende tulpenvelden aangelegd, onder meer rond de attracties Mad Hatter's Tea Cups en Dumbo the Flying Elephant. Daarbij diende de Keukenhof als voorbeeld.

De nieuwe bloemperken zijn tot stand gekomen na een bezoek aan het beroemde bloemenpark in het Zuid-Hollandse Lisse. Dat blijkt uit een bericht van Disney's groenmanager Pierrick Paillard op LinkedIn. Hij deelt foto’s van de kleurrijke aanplant in het pretpark.

"Geïnspireerd door een reis naar Nederland, naar het prachtige park Keukenhof, zijn de teams de uitdaging aangegaan door duizenden bloembollen te planten in Fantasyland", schrijft Paillard, die zichzelf manager natuur en milieu mag noemen.

Vakmanschap
"Van ontwerp tot uitvoering heeft iedereen met passie en vakmanschap bijgedragen aan dit grootschalige project." De Keukenhof is een seizoensgebonden attractie. In het park - één van de bekendste toeristische bezienswaardigheden van ons land - worden jaarlijks miljoenen bloembollen geplant.





