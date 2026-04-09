Minder bezoekers voor Toverland na recordjaar: cijfers dalen licht in 2025

Attractiepark Toverland heeft in 2025 minder bezoekers getrokken dan een jaar eerder. Het Limburgse pretpark ontving 1.137.000 gasten, tegenover 1.174.000 in 2024. Daarmee komt een einde aan drie opeenvolgende recordjaren, al bleef het totaal voor het vierde jaar op rij boven de miljoen.

Het park schrijft het resultaat toe aan "de constante kwaliteit van het park, de hoge gasttevredenheid en de investeringen in seizoensevenementen". Marketingmanager Bart Jaspers spreekt over "een veelzijdig jaar" waarin Toverland zich wist te onderscheiden met speciale initiatieven.

Zo werd zomerevenement Summer Feelings vernieuwd en kwam er tijdens de Halloween Nights een nieuwe scare zone bij, met een betaalde walkthrough-beleving. Ook vond een 24 uur durende achtbaanmarathon plaats, waarmee 72.000 euro werd opgehaald voor Stichting Jade.



25-jarig jubileum

Daarnaast viel Toverland in de prijzen bij de verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Het park werd branchewinnaar in de categorie Leisure en eindigde als tweede in de algemene ranglijst. In 2026 staat het 25-jarig jubileum centraal, met verschillende extra activiteiten en evenementen.