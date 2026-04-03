Efteling

Schattig en spooky: Efteling heeft nu Danse Macabre-sloffen

FOTO'S In de Efteling zijn sinds kort speciale Danse Macabre-sloffen verkrijgbaar. Het fluweelzachte schoeisel werd vormgegeven als het schattige zwarte katje dat kan transformeren tot een spookachtige monsterkat.

Officieel heet het wezen het Onnoembare, maar veel fans gebruiken liever de term spookpoes. De zwarte sloffen zijn voorzien van de kattenkop met ogen in twee verschillende kleuren én een staartje aan de achterkant. Ze worden verkocht in de maten 24 tot en met 47.

Eén paar kost 20 euro. Wie interesse heeft, kan onder andere terecht in Dr. Charlatans Kwalycke Zaken. Dat is de winkel bij de uitgang van spookspektakel Danse Macabre. Van het katje bestonden al verschillende soorten knuffels. Die bleken sinds de opening opvallend populair.























