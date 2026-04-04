Efteling

Opvallend nieuw interieur voor Efteling-complex: modern meubilair

04-04-2026, 23.59 uur

FOTO'S De Efteling heeft het interieur van een groot horecacomplex vernieuwd. In Station de Oost, gelegen in parkdeel Ruigrijk, is sinds afgelopen week nieuw meubilair te vinden. Hoewel het gebouw een Indonesische uitstraling moet hebben, werd gekozen voor modern meubilair met industriële invloeden.

Robuuste, donkerbruine meubels moesten plaatsmaken voor lichte houten tafels, banken en krukken met strakke vormen en zwarte metalen onderstellen. In de centrale gang vallen banken met geïntegreerde, ronde tafeltjes op. De stoelen zijn voorzien van een reliëf in de rugleuning, met een geometrisch ruitpatroon.

Station de Oost opende in 2009. Het horecagebouw, dat ook een station van de Efteling Stoomtrein Maatschappij herbergt, werd ontworpen in koloniale stijl, geïnspireerd op Nederlands-Indië. Architect Ronald Donkers tekende destijds voor het exterieur, met detaillering van Karel Willemen, terwijl het interieur werd ontworpen door Pim-Martijn Sanders.
















