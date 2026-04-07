Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Foto's: acht nieuwe attracties geven broodnodige boost aan Fries pretpark Duinen Zathe

FOTO'S Het grootste pretpark van Friesland heeft een flinke impuls gekregen. Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe wisselde onlangs van eigenaar. Na jaren met relatief weinig nieuwigheden brengt de nieuwe partij flinke investeringen met zich mee. Bezoekers kunnen zich verheugen op maar liefst acht nieuwe attracties. Een fotoreportage laat zien hoe het park er na de ingrijpende vernieuwingen bij ligt.

De poorten van het all-inclusive-attractiepark in Appelscha gingen afgelopen weekend weer open na een wintersluiting, waarin veel is gebeurd. Men nam afscheid van vlindermolen Flying Swing en schommelende bank Super Nova, om plaats te maken voor nieuwe attracties van de Italiaanse bouwer I.E. Park. Het gaat om volledig nieuwe rides uit de fabriek, dus niet om tweedehands exemplaren.

De drie belangrijkste blikvangers zijn waterbaan Jungle River, tractorbaan Boerderij Tour en thrillride Impactor, waarvan de laatstgenoemde nog niet operationeel is. Het management hoopt dat de slingerende paal zeer binnenkort gaat draaien. Jungle River werd aangekleed met veel groen en exotische standbeelden. Pal ernaast kwam de Vrije Valtoren te staan, een family freefall tower.



Giraf in de wolken

De attractie oogt als een giraf in de wolken. Kinderen nemen plaats in een gondel in de vorm van een blaadje. Schuin tegenover verscheen een bescheiden schommelschip met de naam Piratenboot, gelegen aan het water. Daar meren de Piratenbootjes aan, die eveneens nieuw zijn. Achterin het park werd een boerderijtje gerealiseerd onder de noemer Boer Bennie's Boerderij.







Een trein met tractoren rijdt over een uitgestrekt terrein met houten huisjes en beelden van koeien, paarden, varkens, schapen en ganzen. Sommige figuren bewegen ook. Een reuzenrad met zeilscheepjes en een zweefmolen maken het vernieuwde aanbod compleet.



Ondernemers

De nieuwe koers komt uit handen van ondernemers Eddie Mensink (58) en Menno Muis (58), twee ervaren namen uit de entertainmentwereld. Het duo organiseert al jaren grootschalige evenementen als het Mega Piraten Festijn. Ook werkten de twee met artiesten als The Kelly Family, Julio Iglesias en Jannes.



Hun betrokkenheid bij Duinen Zathe ontstond toevallig, toen ze via hun bedrijf Frans Autoglans een mini-autowasstraat voor het park realiseerden. Dat groeide uit tot gesprekken over een overname. De recente investeringen zijn een eerste stap: het is de bedoeling om Duinen Zathe de komende jaren verder te laten groeien.












































































































































































