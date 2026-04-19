Duinrell

Rick en Lelie op een motor: Duinrell voegt nieuw decorstuk toe aan Kikker8baan

FOTO'S De Kikker8baan van Duinrell draait, maar het Wassenaarse pretpark is nog niet helemaal klaar met de nieuwe rollercoaster. In de komende maanden worden nog puntjes op de i gezet rond de attractie. Eén van de onderdelen is een groot decorstuk met parkmascottes Rick de Kikker en zijn vriendin Lelie, zittend op een crossmotor.

Dat is niet voor niets: de nieuwe Kikker8baan - de opvolger van de klassieke Kikkerachtbaan uit 1988 - staat in het teken van motorcross. Op het Duinrell-landgoed bevond zich eerder een motorcircuit van 4 kilometer, waar in de jaren veertig en vijftig wedstrijden werden gehouden.

Wie in de wachtrij staat voor de attractie, ziet nu dat de kikkerfiguren van Duinrell zich ook aan motorcross wagen. De komende periode volgen meer elementen. Zo moet een uitkijkplatform bij de uitgang nog afgewerkt worden. Daar verschijnen later het eerste en laatste karretje van de oude Kikkerachtbaan.



Kleinzoon

Verder is het de bedoeling om in het station een plaquette met twee in brons gegoten handafdrukken toe te voegen, afkomstig van algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt en zijn gelijknamige kleinzoon. "Hiermee wordt het familiebedrijfskarakter van Duinrell zichtbaar gemaakt en de verbondenheid tussen generaties benadrukt", zei men er eerder over.







