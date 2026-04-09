Luisteren: Walibi Holland introduceert nieuwe parkmuziek, met aangepaste soundtracks voor alle themagebieden

VIDEO Walibi Holland heeft afgelopen winter gewerkt aan een volledig nieuw muziekplan. Veel gebieden in het pretpark klinken vanaf dit seizoen anders dan voorheen. Er werden speciale soundtracks gecreëerd, passend bij de verschillende themazones. Dat zijn Main Street, Play Ground, Zero Zone, Walibi Play Land, Wilderness, Exotic, YoY, Speed Zone en Speed Zone - Off Road.

In Main Street wordt ook bekende popmuziek gedraaid, maar in de rest van het park klinken de hele dag instrumentale synthesizerdeuntjes. Het gaat grotendeels om stockmuziek uit audiobibliotheken, met inwisselbare titels als Pool Bar, Simply Be Here, Dreamin', Shade Palms, Cheeky and Funny, Radiation, Inspiring Spirit en Weekend Fun.

Daarnaast werden enkele melodieën speciaal voor het park gemaakt. Zo horen we af en toe een instrumentale versie van de bekende Walibi-jingle. "De muziek sluit beter aan bij het thema van het gebied én bij de wensen van onze gasten", laat Walibi weten.



Finetunen

"Hier is veel tijd en aandacht in gestoken en dat blijven we gedurende het seizoen verder finetunen." Bezoekers en medewerkers worden actief om feedback gevraagd via een gerichte enquête. Daarin moeten deelnemers per gebied invullen of de muziek leuk en aansprekend is, zich herhaalt, passend is en anders aanvoelt dan in andere pretparken.