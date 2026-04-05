Walibi Holland

Walibi Holland geeft vijf attracties een andere naam: themagebied wordt getransformeerd

FOTO'S Walibi Holland heeft vijf attracties een andere naam gegeven. De meeste rides in kindergebied Walibi Play Land ondergingen tijdens de wintersluiting een subtiele naamswijziging. Het gaat om de eerste fase van een transformatie van het parkdeel. Daarbij horen ook verfbeurten en nieuwe decors. In 2027 volgt fase twee.

De zes attracties in Walibi Play Land heetten voorheen Fibi's Bubble Swirl, W.A.B. World Tour, Zenko's Graffiti Shuttle, Haaz' Garage, Squad's Stunt Flight en Walibi's Fun Recorder. Met de termen werd verwezen naar de oude parkmascottes, die al meer dan zes jaar geleden het veld moesten ruimen. Tot nu toe werden ze nog wel vertegenwoordigd in het kindergedeelte.

Nu zijn de namen eindelijk aangepast, naar respectievelijk Bubble Swirl, Walibi's World Tour, Walibi's Shuttle, Garage en Stunt Flight. Alleen de naam Walibi's Fun Recorder kon blijven bestaan. De nieuwe titels staan op de parkplattegrond en op informatieborden, maar op meerdere decoratieve borden prijken nog steeds de oude benamingen.



Oude standbeelden

Ook oude standbeelden van Walibi en Squad zijn nog niet opgeruimd. Het park is dan ook nog niet klaar met de verbouwing van Play Land. Afgelopen winter werd vooral gewerkt aan het vernieuwen van drie attracties: treinrit Walibi's World Tour, draaiende bus Walibi's Shuttle en ballonnenmolen Bubble Swirl.







De belevingen kregen een Australisch thema. Zo draait de bus nu rondjes voor een Australische ansichtkaart, met een gestempelde postzegel erop en een postkantoortje ernaast. Na een verfbeurt heeft de Bubble Swirl weinig meer met bubbels te maken. Wie in de World Tour stapt, maakt voortaan een ritje door een landschap met rotsen, grind en spaarzame beplanting.



Donut Factory

Verder onderging de metershoge watertoren in het hart van het gebied een make-over. Het speelelement oogt nu als een grote houten ton op poten, voorzien van buizen, kranen en emmertjes, waar op warme dagen water uit stroomt. Van de Donut Factory is niets meer over: het horecapunt werd vervangen door een groenstrook.



Walibi wil volgend jaar elders in het gebied een nieuwe horecalocatie en een vaste meet-and-greet-plek voor de huidige kangoeroemascotte realiseren. Dat zal gevolgen hebben voor het attractieaanbod, al zijn daar nog geen details over bekendgemaakt. Wel laat men los dat "de focus volledig komt te liggen op het Walibi-merk zelf".















































































