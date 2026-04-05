Bellewaerde

Grootste schommelattractie van zijn soort: Belgisch pretpark opent wild swing XL - en meer

FOTO'S Het Belgische pretpark Bellewaerde is het nieuwe seizoen begonnen met een vernieuwde Canada-zone, goed voor een investering van 10 miljoen euro. Blikvanger is de nieuwe attractie Seesaw Swing: een wild swing XL met 24 zitplaatsen, die door het park wordt omschreven als de grootste schommel in zijn soort ter wereld.

Bezoekers schommelen daarbij heen en weer over het water van de vijver. De attractie, gebouwd door het Duitse bedrijf ART Engineering, is 14,5 meter hoog. Per rit kunnen 24 personen plaatsnemen, verdeeld over twee rijen van twaalf. De capaciteit ligt rond de 750 bezoekers per uur.

De attractie is aangekleed in een houthakkers- en zagerijthema, met veel ruwe boomstammen, touwen en houten constructies/ Rondom de schommel staan decoratieve doelen, bijlen en andere verwijzingen naar het Canadese bosleven. Voor de toevoeging werd 2,5 miljoen euro uitgetrokken.



Timber Trail

Naast de schommel opende ook een nieuw avonturenparcours, Timber Trail. Het gaat om een houten traject boven het water, met verschillende routes en moeilijkheidsgraden. De totale lengte bedraagt zo'n 400 meter. Er werd 3,5 miljoen euro in gestoken. Ook horecapunt Canadian Burger is volledig vernieuwd en uitgebreid.



Het robuuste restaurant aan het water biedt plaats aan ongeveer zeshonderd bezoekers, met zowel binnenruimtes als terrassen. Binnen vallen houten balken, ruwe planken en decoraties zoals gereedschap op. In themagebied Canada waren al attracties te vinden als family coaster Wakala en waterbaan Niagara.












































































































































