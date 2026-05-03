Europa-Park scherpt rookregels eindelijk aan: vanaf deze datum mag je niet meer overal in de buitenlucht roken

Europa-Park in Zuid-Duitsland is nu nog één van de weinige grote attractieparken in Europa waar roken nog bijna overal in de buitenlucht mag. Daar komt binnenkort verandering in. Op maandag 1 juni voert het best bezochte pretpark van Duitsland een rookverbod in, met uitzondering van afgebakende rookzones. Niet omdat de directie van gedachten is veranderd, maar omdat deelstaat Baden-Württemberg nieuwe wetgeving invoert.

Begin dit jaar werd al duidelijk dat Europa-Park waarschijnlijk geen keuze zou hebben. Nu heeft het park er zelf ook over gecommuniceerd: aanpassing aan de strengere regels is inderdaad onvermijdelijk. In een verklaring geeft men toe dat de verandering niet uit eigen beweging plaatsvindt.

"Door een wijziging in de wet ter bescherming van niet-rokers in Baden-Württemberg gelden er voortaan nieuwe wettelijke regels voor roken in attractieparken", valt te lezen op de officiële website. "Vanaf 1 juni 2026 is roken in Europa-Park daarom alleen nog toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes." De regeling geldt niet alleen voor sigaretten, maar voor alle dampproducten.



Acht stuks

Sinds de seizoensstart, eind maart, zijn in het park al rookplekken aanwezig: acht stuks. Ze bevinden zich bij de hoofdingang en in de parkdelen Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Liechtenstein, Engeland, Oostenrijk en Portugal. De locaties staan op de plattegrond en in de Europa-Park-app. Op dit moment mag roken alleen niet in wachtrijen en in kindergebied Ierland.



"We vragen alle gasten om deze zones te gebruiken om te roken en danken je voor je begrip", laat het park weten. Vanaf 1 juni is het een verplichting. "Het doel is om met name kinderen, gezinnen en andere bezoekers tegen tabaksrook te beschermen en tegelijkertijd duidelijke regels voor openbare ruimtes vast te stellen."



Tripsdrill

De nieuwe wetgeving geldt ook voor dierentuinen en openluchtzwembaden. Een ander attractiepark in Baden-Württemberg, Erlebnispark Tripsdrill, hanteerde al een rookverbod. Ook in Rulantica, het waterpark van Europa-Park, was roken in het buitengebied al langer alleen toegestaan in rookzones.