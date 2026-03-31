Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Tiergarten Schönbrunn

Antilope doodgeschoten in dierentuin: politie doet onderzoek

Gisteren, 23.59 uur

In een bekende dierentuin in Oostenrijk is een jonge zwarte antilope doodgeschoten. Het dier werd in de nacht van zondag op maandag rond 03.00 uur levenloos aangetroffen in het verblijf in Tiergarten Schönbrunn, gelegen in de hoofdstad Wenen.

Een dierverzorger vond het dier tussen de rest van de kudde. Na onderzoek stelde een dierenarts vast dat waarschijnlijk sprake was van een schotwond. Daarna werd de politie ingeschakeld. Volgens de Weense politie zijn er aanwijzingen voor een in- en uitgangswond. Ondanks een zoekactie met metaaldetectoren is het projectiel nog niet gevonden.

Ook is nog onduidelijk welk wapen is gebruikt. De eerste bevindingen wijzen erop dat het schot van buiten het verblijf is gelost. Of de dader zich op het terrein bevond of van buiten de dierentuin heeft geschoten, wordt nog onderzocht. Verdere details worden vanwege het lopende onderzoek niet gedeeld.

Beveiliging
Rechercheurs bekijken camerabeelden. Tiergarten Schönbrunn heeft na het incident de beveiliging aangescherpt. De nachtelijke personeelsbezetting is verhoogd en er zijn extra externe bewakers ingezet. "De veiligheid van mens en dier is onze hoogste prioriteit en we doen er alles aan om de hoogst mogelijke veiligheid te garanderen", laat directeur Stephan Hering-Hagenbeck weten.

Meer Tiergarten Schönbrunn
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
