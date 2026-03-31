Achter de schermen: Movie Park Germany bouwt wachtrij van Paramount-attractie

VIDEO Movie Park Germany laat zien hoe het gaat met de bouw van een nieuwe Paramount-attractie. In een video neemt een presentatrice een kijkje op het bouwterrein in het Duitse pretpark, samen met creatief directeur Manuel Prossotowicz. Daarbij ligt de focus op de wachtrij, waar onlangs een grote entreepoort in de stijl van Paramount Pictures werd neergezet.

Te zien is hoe Prossotowicz de toegangspoort - gebouwd door het Nederlandse decoratiebedrijf P&P Projects - inspecteert. Verderop in de rij worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een beveiligingspost, zoals gebruikelijk is bij Amerikaanse filmstudio's.

De attractie, die Journey to the Forbidden Chamber gaat heten, vervangt de oude beleving The Lost Temple. Bestaande elementen worden langzaam maar zeker omgebouwd. Zo wordt ook bij de ingang van het binnengedeelte van de wachtrij een toegangspoort in elkaar gezet.



Star Trek

Men gaat een oude kast hergebruiken om het achtergrondverhaal over te brengen. Even verderop komt een nieuwe wachtruimte in een voormalig backstagegebied, pal naast het gedeelte waar de Star Trek-lanceerachtbaan door het gebouw raast. Movie Park heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de attractie af moet zijn.