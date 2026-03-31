Efteling

Oude wegwijzers Efteling worden hergebruikt

FOTO'S De Efteling heeft onlangs nieuwe wegwijzers geïnstalleerd in het park, maar de oude exemplaren zijn niet verloren gegaan. Men besloot de voormalige wegwijspalen te recyclen. Niet voor het grote publiek, maar achter de schermen. Op de bordjes staan nu andere termen.

Verschillende oude richtingaanwijzers kregen een plekje in personeelsgebieden, die niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Het moet medewerkers helpen om de juiste weg te vinden. Zo wordt verwezen naar een plek voor deelfietsen en het Logistiek Evenementen Magazijn, het terrein naast het Efteling Theater.

De bewegwijzering stamt uit 1996. Toen introduceerde de Efteling op verschillende knooppunten in het park donkergroene palen met bordjes voorzien van een gouden omkadering met een Franse lelie. Ze zijn afgelopen zomer vervangen door nieuwe wegwijspalen met een ander design.








