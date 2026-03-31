Nieuwe Efteling-bewoner gearriveerd: dit is de schoorsteenveger van Hooghmoed

FOTO'S Een nieuwe Efteling-bewoner laat zich voor het eerst zien. Bij de nieuwe familieattractie Hooghmoed is een schoorsteenveger verschenen. Het gaat om een oudere man met een hoed die uit een grote schoorsteen omhoog komt. Met zijn handen heeft hij een schoorsteenveeg vast.

De Efteling koos voor een karakteristiek ontwerp in de stijl van Anton Pieck. Het personage vertoont gelijkenissen met de Reiziger, een door Pieck ontworpen beeld bij het Kinderspoor. Hij heeft ook iets weg van Mijnheer Prikkebeen, de vlindervanger bij de Vlindermolen op het Anton Pieckplein.

Hooghmoed bestaat uit drie kleine vrijevaltorens van de Duitse fabrikant Zierer. Volgens het achtergrondverhaal vervullen bezoekers de rol van schoorsteenvegers bij de goudsmelterij van baron Gustave Hooghmoed, bekend van het verhaal van de naastgelegen achtbaan Baron 1898.



Wachtrij

Over ongeveer een maand vindt de officiële opening plaats. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de drie platforms en de omgeving. Zo is men bezig met het aanleggen van de wachtrij. Hooghmoed is een project van Efteling-ontwerper Karel Willemen.








































