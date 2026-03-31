Europa-Park geeft tekst en uitleg over Belgisch stukje in Nederlands themagebied

FOTO'S Europa-Park geeft tekst en uitleg over de opvallende nieuwe grens in het Nederlandse themagebied. Het Duitse attractiepark noemt de toevoeging een speelse verwijzing naar de Belgische oorsprong van friet.

Afgelopen weekend verscheen in het Hollandse parkdeel een strook grenstegels rond snackbar Friethuys. Daarmee lijkt een klein stukje België te zijn toegevoegd. Het park benadrukt nu dat het gaat om een culinaire knipoog. De bedoeling is om de herkomst van friet onder de aandacht te brengen.

De symbolische grens is geïnspireerd op de bijzondere situatie in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, waar Nederlandse en Belgische enclaves door elkaar lopen. Europa-Park zegt gebruikgemaakt te hebben van authentieke grenstegels uit die gemeenten. Bij de locatie staat ook een informatiepaneel met uitleg over enclaves en de achtergrond van de aanpassing.



Assortiment

Het park erkent dat friet vaak met Nederland wordt geassocieerd, maar historisch gezien uit België komt. Daarom ligt het Friethuys nu symbolisch op Belgisch grondgebied, midden in het Nederlandse themadeel. Aan het assortiment of de aankleding van de snackbar veranderde niets.



"Met de frietgrens nodigt Europa-Park bezoekers uit om de geschiedenis achter alledaagse gerechten te ontdekken en na te denken over grenzen die niet verdelen, maar verbinden", laat een woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het niet om een 1 aprilgrap gaat: de tegels liggen echt in het gebied.







