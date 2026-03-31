Madame Tussauds Amsterdam

Femke Bol toegevoegd aan Madame Tussauds: 'Voor één keer staat ze stil'

FOTO'S Atlete Femke Bol heeft maandag in Madame Tussauds Amsterdam haar eigen wassen beeld onthuld. Het beeld is vanaf vandaag te zien voor bezoekers van het museum in het centrum van de hoofdstad. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van genodigden.

Het beeld toont de Nederlandse topatlete in een oranje wedstrijdoutfit van sponsor New Balance, inclusief startnummer en schoenen. Het maken van het beeld nam ongeveer negen maanden in beslag. Tijdens een poseersessie werd Bol tot in detail vastgelegd.

Bol is actief in de atletiek en liep recent een Nederlands indoorrecord op de 800 meter. "Ik vind het zo erg op mezelf lijken, echt bizar", reageerde ze bij de onthulling van haar evenbeeld. "Voor één keer staat ze stil", meldt Madame Tussauds over de creatie.



In het museum krijgt de sportvrouw een plek tussen andere iconen, waaronder schaatsster Jutta Leerdam, voetballer Cristiano Ronaldo en sprinter Usain Bolt. Bolt sprak eerder zijn bewondering voor uit voor Bol.











