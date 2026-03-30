Oeps: gloednieuwe Olaf-animatronic gaat onderuit in Disneyland Paris

VIDEO De splinternieuwe animatronic van Frozen-sneeuwman Olaf functioneert nog niet vlekkeloos. Bezoekers van Disneyland Paris kunnen de wandelende en pratende sneeuwpop tegenkomen in het nieuwe themagebied World of Frozen. Vandaag ging het populaire filmpersonage onderuit voor de ogen van tientallen toeschouwers.

Dat is te zien in een video van de Belgische website Magic Tour Club. "Je hebt dertig minuten gewacht om Olaf te zien en dan gebeurt dit...", staat in beeld. De animatronic is volop aan het kletsen als hij plotseling stokstijf stilstaat en achterover kukelt. Door de klap valt zijn neus - een wortel - op de grond.

Een medewerkster op de achtergrond schrikt zichtbaar van de situatie. Andere personeelsleden schieten de omgevallen sneeuwman al snel te hulp. Een acteur knielt bij de levenloze pop, terwijl twee technici hem voorzichtig overeind helpen en vervolgens - na het terugplaatsen van de wortel - wegdragen. Dat gaat gepaard met een zucht van teleurstelling vanuit het publiek.



Emoties

De Olaf-animatronic geldt als één van de opvallendste technologische snufjes van Walt Disney Imagineering. Het gaat om een robotic character: een vrij bewegende robot die zich gedraagt als een filmpersonage. Olaf kan zelfstandig rondlopen, praten met bezoekers en emoties tonen via zijn mimiek.



Voor de bewegingen werd gebruikgemaakt van reinforcement learning, een vorm van kunstmatige intelligentie waarmee de robot natuurlijke gebaren aanleert op basis van animaties uit de films. Daarmee bouwde Disney voort op technologie van eerdere interactieve Star Wars-droids.