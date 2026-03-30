De laatste stuiptrekkingen van Rivoli Rotterdam: Hennie van der Most uit zware beschuldigingen in nieuwe brochure

FOTO'S Hennie van der Most doet nog een poging om zijn noodlijdende project Rivoli Rotterdam te redden. In een uitgebreide brochure vertelt de pretparkondernemer zijn kant van het verhaal. Daarin staan stevige verwijten, financiële details en voor het eerst ook namen van betrokken partijen. De publicatie oogt als één van de laatste stuiptrekkingen van het vastgelopen project.

In het document beschrijft Van der Most hoe een geplande verkoop aan een internationale hotelgroep in 2024 strandde. Die partij zou een intentieverklaring hebben getekend en een betaling hebben toegezegd, maar trok zich terug vanwege onzekerheid rond de erfpacht en het gemeentebeleid.

Daarna volgde een lening via investeerder Pearl Capital. Het moest gaan om een tijdelijke oplossing, maar de voorwaarden bleken te zwaar. Er wordt gesproken over een rente van 12 procent per jaar, aangevuld met afsluitprovisies, bemiddelingskosten en een exitvergoeding. Dat zou hebben geleid tot "aanzienlijke extra kosten".



Niet gelukt

Van der Most stelt dat die financiering nooit bedoeld was als eindoplossing. Het plan was om de lening snel te vervangen door een gunstiger alternatief, zodat de bouw van het park kon doorgaan. Dat is niet gelukt. Begin 2026 vroeg Pearl Capital zelf de inmiddels veelbesproken executieveiling aan.



In de brochure, gedeeld op social media, wordt ook uitgehaald naar onderzoeken in opdracht van de gemeente Rotterdam. Zo zou een extern rapport "tekortschieten in zowel nauwkeurigheid als volledigheid". Volgens Rivoli is onvoldoende rekening gehouden met bestaande horeca- en leisureactiviteiten en met zogeheten synergie-effecten tussen verschillende onderdelen van het park.



Risico's

Ook de erfpacht speelt opnieuw een centrale rol. De gemeente wil voorafgaand aan een veiling geen afspraken maken over een mogelijke bestemmingswijziging. Tegelijkertijd wijst Van der Most op risico's voor kopers, bijvoorbeeld doordat het terrein mogelijk "schoon opgeleverd dient te worden, zonder bebouwing", wat miljoenen kan kosten.



De ondernemer schetst daarnaast scenario's waarbij een nieuwe eigenaar het park opkoopt om attracties los te verkopen, waarna een leeg terrein achterblijft. Net als eerder grijpt Van der Most terug op zijn plan om certificaten uit te geven. Particulieren kunnen daarmee mede-eigenaar worden van het park.



Vurige wens

"Het is mijn vurige wens om te mogen starten met de certificatencampagne", staat in de brochure. De initiatiefnemer beweert in totaal meer dan 50 miljoen euro in het pretparkproject geïnvesteerd te hebben, grotendeels uit eigen middelen.



De brochure wordt door Rivoli zelf gepresenteerd als uitleg over "wat er écht speelt" en als oproep aan potentiële investeerders. Tegelijkertijd lijkt de naderende executieveiling ondertussen onafwendbaar. Op dinsdag 21 april gaat het volledige onafgebouwde attractiepark onder de hamer via Vastgoedveiling.nl. Daarna is het vermoedelijk over en uit voor Van der Most.







