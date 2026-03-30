Disneyland Paris verbreekt de magie: rug van Elsa-animatronic opengemaakt

FOTO'S Disneyland Paris legt de techniek achter de nieuwe attractie Frozen Ever After bloot. Normaal gesproken is Disney erop gebrand dat de magie zo min mogelijk verbroken wordt, maar in een YouTube-video komen plotseling opzienbarende beelden voorbij van de geavanceerde Elsa-animatronic in de darkride. Daarbij laat een medewerkster zonder blikken of blozen zien wat er schuilgaat ín de bewegende pop.

In Frozen Ever After varen bezoekers het ijspaleis uit de wereldberoemde animatiefilm binnen. Daar treffen ze koningin Elsa, in de vorm van een complexe animatronic met maar liefst 41 motoren. Zestien daarvan bevinden zich in het gezicht. Ter vergelijking: een gemiddelde Disney-animatronic telt acht motoren. Om het personage aan te sturen, was 200 meter aan kabel nodig.

Disney wekt graag de illusie dat Elsa echt is, maar in een videoreportage van een Franse youtuber wordt die illusie volledig doorgeprikt. De ruim vijf miljoen volgers van de beroemde videomaakster Natoo zien hoe ze een rondleiding krijgt achter de schermen van de attractie. Daarbij komt de scène in het ijspaleis ook voorbij.



Technische componenten

Het leidt tot een vrij bizar en ongebruikelijk tafereel, waarbij een medewerkster van Disney de rug van Elsa - een doek met een jurk erover - openmaakt om alle technische componenten te kunnen tonen. Wie dergelijke beelden online zet, wordt normaal gesproken op de vingers getikt door de juridische afdeling van Disney. Dit keer werkte Disney zelf mee aan de productie.



Frozen Ever After is een vaartocht gebaseerd op vier liedjes uit de eerste Frozen-film. Naast Elsa spelen ook de personages Anna, Olaf, Sven en Kristoff een rol, net als trollen, sneeuwmonster Marshmallow en kleine sneeuwpopjes, zogeheten Snowgies. Soortgelijke attracties staan al langer in het Amerikaanse Disney-park Epcot en in Hong Kong Disneyland.



































































