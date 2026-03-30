Nieuwe vip-service Efteling is inderdaad een 1 aprilgrap: 'Iedere gast verdient dezelfde ervaring'

VIDEO De Efteling start geen dure vip-service voor bezoekers met veel geld. De Efteling Excellence Club, waarvan gisteren al een foto naar buiten kwam, is inderdaad een 1 aprilgrap. Dat maakt het attractiepark vandaag bekend, in combinatie met een ludieke video op social media.

Daarin is te zien hoe een excentrieke Brabantse vrouw - volledig over de top - een extreem luxe behandeling krijgt tijdens een dagje Efteling. Het gaat om Marjan Strijbosch, bekend van de Videoland-serie The Real Housewives van het Zuiden.

Ze is berucht om haar directe houding, frequente cosmetische ingrepen en ruzies met mededeelnemers. Strijbosch proeft champagne in Fata Morgana, krijgt een beautysessie in Droomvlucht en nuttigt een vip-diner in vliegende tempel Pagode, voor de gelegenheid omgebouwd tot een luxe restaurant.



Pannenkoek met kaviaar

Het personeel van Polles Keuken regelt een pannenkoek met kaviaar en bij de Python mag Strijbosch in alle rust een ritje maken, terwijl reguliere bezoekers wat langer moeten wachten. Ook wordt ze rondgevlogen in een helikopter en is er "speciaal vervoer" door het park.



Wie interesse heeft in zo'n volledig verzorgd vip-pakket, wordt naar efteling.com/excellence gestuurd. Op de webpagina onthult men het idee achter de grap: er komt geen vip-club, want bij de Efteling is íedereen een vip. "Daar hadden we je even!", valt er te lezen.



Uitgangspunt

"In de Efteling geloven we dat iedere gast dezelfde bijzondere ervaring verdient. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt." Het sprookjespark zegt te willen focussen op verhalen. "Die beleven we samen."



Privileges of voorkeursbehandelingen passen daar niet bij, beweert de Efteling. "Ons uitgangspunt is dat iedere gast een onvergetelijke dag kan beleven." Het park hoopt naar eigen zeggen dat iedereen zich welkom blijft voelen, "nu en in de toekomst".



Budget

Opvallend genoeg is de Efteling de laatste paar jaar juist meer bezig met het maken van onderscheid op basis van budget. Zo zijn er tegenwoordig drie verschillende abonnementsrangen met verschillende prijscategorieën.



Speciale evenementen en exclusieve souvenirs zijn daarbij voorbehouden aan mensen met een duur Premium-pasje. Ook opende vorig jaar het chique Efteling Grand Hotel, speciaal voor personen met een flinke portemonnee.