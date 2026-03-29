Disneyland Paris

Beschamende cijfers: nieuwe Frozen-attractie Disneyland Paris was op openingsdag ruim zes uur gesloten

De openingsdag van de nieuwe attractie Frozen Ever After in Disneyland Paris is behoorlijk moeizaam verlopen. Het grote publiek kon vandaag voor het eerst kennismaken met de langverwachte darkride in Disney Adventure World. Van een droomstart was geen sprake: de bootjesattractie viel keer op keer stil.

Wat een feestelijke dag had moeten worden, werd overschaduwd door aanhoudende technische problemen. Dat begon om 11.00 uur, met de eerste storing. Die was om 11.55 uur opgelost, blijkt uit cijfers afkomstig uit de officiële Disneyland-app. Tussen 13.50 en 14.40 uur was het weer raak.

Vervolgens was Frozen Ever After dicht tussen 15.10 en 16.00 uur, tussen 16.40 en 17.15 uur en tussen 18.25 en 19.15 uur. De zesde en langste storing begon om 20.00 uur. Pas om 22.15 uur kwamen de boten weer in beweging. Het brengt de totale downtime op 375 minuten, oftewel zes uur en vijftien minuten.



Allesbehalve vlekkeloos

De openingsdag verliep dus allesbehalve vlekkeloos - en dat is zacht uitgedrukt. Frozen Ever After was tussen parkopening en -sluiting 47,5 procent van de tijd dicht. Met andere woorden: de darkride lag bijna de helft van de dag stil. Slechts 52,5 procent van de tijd was de attractie daadwerkelijk operationeel.



Dat is opvallend, omdat Disneyland Paris maanden had uitgetrokken voor testritten. Het attractietype is bovendien allesbehalve nieuw: in Hong Kong Disneyland draait al jaren een exacte kopie, met hetzelfde ritsysteem. Toch kreeg men het in Parijs niet voor elkaar om de ride vlekkeloos te laten draaien.



Aparte rij

Het Frozen-gebied is de komende tijd niet altijd vrij toegankelijk: bij grote drukte moeten bezoekers eerst in een aparte rij staan voordat ze de uitbreiding überhaupt kunnen betreden. Die rij was vandaag tussen 09.25 en 12.20 uur afgesloten vanwege de enorme toestroom. Dat gebeurde nogmaals tussen 13.55 en 14.20 uur.



De langste wachttijd om World of Frozen binnen te gaan bedroeg 135 minuten, om 14.40 uur. Na 17.25 uur konden bezoekers gewoon doorlopen. Disney Adventure World bleef officieel open tot 22.40 uur, al werd de entree voor Frozen Ever After uit coulance pas om 23.00 uur afgesloten.



