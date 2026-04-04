Knutsel zelf een Kikker8baan in elkaar: Duinrell heeft nu 3D-puzzels

FOTO'S Dankzij nieuwe souvenirs in Duinrell kunnen bezoekers zelf attracties in elkaar knutselen. Het Wassenaarse pretpark verkoopt sinds kort 3D-puzzels gebaseerd op attracties. Op dit moment liggen twee varianten in de schappen. Het gaat om miniatuurversies van de Kikker8baan en de rollercoaster Falcon.

Naar verwachting duurt het in elkaar zetten anderhalf tot twee uur. Het model van de Kikker8baan bestaat uit 83 stukjes, die van de Falcon telt 107 onderdelen. In het geval van de Kikker8baan ontstaat een 9 centimeter hoog driedimensionaal object, met een oppervlakte van 29 bij 32 centimeter.

De mini-Falcon is 53,5 centimeter lang, 31,5 centimeter breed en 25,5 centimeter hoog. Duinrell vraagt 22,50 euro per stuk voor de bouwpakketten. Genodigden die deze week waren uitgenodigd om de nieuwe Kikker8baan als eerste te proberen, kregen als verrassing een puzzel van de bewuste attractie mee naar huis.
































