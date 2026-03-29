Disneyland Paris

Video: Disney Adventure World officieel geopend, wachttijd van Frozen-attractie schiet naar vier uur

VIDEO Het Walt Disney Studios Park bestaat niet meer: Disneyland Paris heeft het tweede park officieel omgedoopt tot Disney Adventure World. Vanochtend vond de officiële opening plaats. Tegelijkertijd werden twee nieuwe themagebieden in gebruik genomen: Adventure Way en World of Frozen. Wie een kijkje wil nemen, moet uren geduld hebben.

Vanochtend vroeg, al ver voor openingstijd, verzamelden vele duizenden bezoekers zich bij de entree. Ze werden rond 08.00 uur toegelaten tot het entreeplein, waar om 08.30 uur een kort openingsmoment plaatsvond met Spider-Man. Hij verscheen op de Earffel Tower, de grote watertoren bij de ingang, waar hij zogenaamd per ongeluk de naam van het park onthulde. Vervolgens gleed hij ondersteboven naar beneden.

Bij de toegangspoort richting Adventure Way trad een band op. Kinderen van Make-A-Wish kregen de kans om als eerste naar binnen te gaan. Speciaal voor de eerste gasten was gezorgd voor een erehaag met juichend en zwaaiend Disney-personeel. Ook Mickey Mouse, Minnie Mouse, Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Buzz Lightyear, Rapunzel, Flynn Rider, Elsa en Anna lieten zich zien.



240 minuten

Uiteindelijk werd de mensenmassa gefaseerd toegelaten tot World of Frozen, waar bijna iedereen direct naar de attractie Frozen Ever After snelde. Daar liep de wachttijd al snel op tot 240 minuten: vier uur. In dat tijdsbestek is het mogelijk om de eerste en de tweede Frozen-film achter elkaar te kijken - en dan blijft er nog 35 minuten over.



Disneyland Paris werkt met een aparte wachtrij om World of Frozen binnen te komen. Die bedroeg 's ochtends rond 09.15 uur anderhalf uur. Tien minuten later, om 09.25 uur, werd de toegang tot het Frozen-gebied volledig afgesloten. Het is op dit moment niet meer mogelijk om plaats te nemen in de rij.



Technische storing

Disney had vooraf al gewaarschuwd dat niet alle bezoekers vandaag de kans zouden krijgen om Arendelle te betreden. Overigens kampt Frozen Ever After op dit moment met een technische storing. Personen die al uren in de rij staan, hebben twee mogelijkheden: onverrichterzake vertrekken, of in de rij blijven staan in de hoop dat de darkride snel weer operationeel is.