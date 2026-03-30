Efteling: zelfs informatieborden zijn niet veilig voor de kliederhandjes van Max en Moritz

Kwajongens Max en Moritz hebben het nu ook gemunt op informatieborden in de Efteling. Het park liet een bord maken om aan te geven dat de lift richting het stationsgebouw van de gelijknamige attractie defect is. Wie bijvoorbeeld in een rolstoel of scootmobiel zit, kan de achtbaan daardoor niet bereiken.

In plaats van een standaardbord werd gekozen voor een ludiek ontwerp, dat zogenaamd onder handen genomen is door de twee brutale broertjes. Ze lieten groene verf achter, inclusief enkele handafdrukken, en tekenden poppetjes.

"Kapot!", staat er in handgeschreven letters bij. "Wij zijn het aan het maaken!!!", verscheen eronder, inclusief de spelfout. Daaronder prijkt alsnog de reguliere, informatieve boodschap. "Max & Moritz is vandaag alleen toegankelijk als je zelfstandig trap kunt lopen."



Duitse vertelling

De powered coaster uit 2020 draait om twee ongemanierde jongens die hun dorp onveilig maken en worden opgesloten in de klokkenwerkplaats van hun moeder, waar ze ontsnappen met behulp van zelfgebouwde zeepkisten. Het verhaal werd gebaseerd op een Duitse vertelling uit 1865.



