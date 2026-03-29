Alton Towers Resort

Eerste Bluey-achtbaan ter wereld geopend, compleet met droneshow

Vandaag, 15.57 uur

VIDEO De eerste attractie ter wereld rond de populaire kinderserie Bluey is open. Attractiepark Alton Towers in Engeland nam zaterdag de nieuwe kinderachtbaan Bluey the Ride: Here Come The Grannies in gebruik. Het gaat om een junior coaster van de Duitse fabrikant Zierer, bedoeld voor jonge bezoekers.

De baan staat in het themagebied CBeebies Land. In de attractie staan Bluey en haar zusje Bingo centraal, verkleed als de typetjes Janet en Rita. Volgens het verhaal achter de beleving halen Bluey en Bingo, verkleed als de grannies Janet en Rita, kattenkwaad uit in de achtertuin.

Bezoekers lopen via een interactieve wachtrij langs het huis van Bluey, waar ook speelelementen en fotomomenten zijn toegevoegd. Alton Towers heeft ook een Bluey-show en meet-and-greets. Ter gelegenheid van de opening vond 's avonds een droneshow plaats, met drones in de vorm van logo's van de attractie, het park en CBeebies Land.



