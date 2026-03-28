Efteling

Efteling-bezoekers massaal in de rij: pauw blokkeert uitgang

Gisteren, 19.46 uurBeeld: @casper.buys

Een pauw heeft deze week voor een komisch tafereel gezorgd in de Efteling. Bij het sprookje De Indische Waterlelies stonden bezoekers massaal in de rij. Niet om binnen te komen, maar om er weg te gaan.

De uitgang werd geblokkeerd door een pauw die zijn veren wijd had uitgespreid en geen aanstalten maakte om opzij te gaan. Bezoekers bleven opvallend beleefd, door niet door te lopen maar netjes te wachten tot het dier uit zichzelf vertrok.

Het voorval vond afgelopen vrijdag plaats. Op een bijzondere foto van een voorbijganger is te zien hoe een geduldige groep zich heeft verzameld achter de pauw. De Efteling-bewoner heeft een naam: fans doopten het dier jaren geleden Jeroen Pauw, naar de bekende talkshowhost.

