Nieuwe 4D-film in Slagharen: attractieversie van Netflix-animatiefilm

FOTO'S Attractiepark Slagharen is het nieuwe seizoen gestart met een nieuwe film in de 4D-bioscoop El Teatro. Bezoekers kunnen daar de komende tijd kijken naar Trapper's Adventures, een productie uit 2021 die gebaseerd is op de Netflix-animatiefilm Bigfoot Family. Er zijn vertoningen in het Nederlands en in het Duits.

De korte film draait om wasbeer Trapper, die zichzelf ziet als de held van het verhaal. Wanneer Bigfoot verdwijnt tijdens een missie tegen een oliebedrijf, denkt Trapper dat hij de leiding heeft over een reddingsteam. De attractieversie vertelt hetzelfde verhaal als de oorspronkelijke film, maar dan vanuit het perspectief van het dier.

De productie, afkomstig van de Belgische animatiestudio nWave, duurt ruim twaalf minuten. Er wordt gebruikgemaakt van 4D-effecten. Het thema is toepasselijk voor Slagharen: het Overijsselse pretpark heeft al jaren twee wasberen als mascottes.



Halloween

Trapper's Adventures neemt het stokje over van de film Superkat Maurice, die in 2024 en 2025 in Slagharen te zien was. Dat betrof een ingekorte versie van de bioscoopfilm The Amazing Maurice. De nieuwkomer is te zien tot het najaar: tijdens Halloween en Winter Slagharen presenteert het park andere films.



















