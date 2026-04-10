Walibi Holland

Vakbond reageert op uitnodiging Walibi-directie: 'Een stap vooruit'

De vakbond die strijdt voor betere arbeidsvoorwaarden bij Walibi Holland is blij dat de directie weer openstaat voor een gesprek. Het management van het pretpark weigerde maandenlang om nog te praten met De Horecabond, maar daar kwam onlangs verandering in. De bond mag bij nader inzien toch weer aan tafel komen zitten.

"Na maanden van discussie over arbeidsvoorwaarden zien we dit als een stap vooruit", laat de vakvereniging weten in een verklaring. "We gaan in gesprek om tot eerlijke afspraken te komen voor alle seizoensmedewerkers. De directie geeft aan onze zorgen serieus te nemen en volgens de wet te handelen. Ook wijzen zij op eerdere verbeteringen."

Tijdens het gesprek zal een adviseur van werkgeversvereniging AWVN aanwezig zijn. Walibi gaf eerder aan dat seizoenskrachten er al op vooruit zijn gegaan, onder meer dankzij een loonstijging. Toch is de bond nog niet tevreden. "Ons standpunt blijft duidelijk: seizoensmedewerkers krijgen minder dan vaste medewerkers. Dat moet stoppen."



Vervolgstappen

Het gesprek moet plaatsvinden op donderdag 30 april. "Dit is een belangrijke kans om echte verbeteringen te bereiken voor alle seizoensmedewerkers", staat in een bericht dat de bond aan leden heeft verstuurd. Na afloop volgt een ledenbijeenkomst waar geïnteresseerden worden bijgepraat over de uitkomst en de vervolgstappen.



Intern is inmiddels ook het besef doorgedrongen dat er onvrede heerst onder delen van het personeel. In een memo van eind vorig jaar geeft Walibi-directrice Mascha Taminiau toe dat de tevredenheid onder druk staat. "Vorig jaar zagen we de medewerkerstevredenheid dalen en dit jaar daalde deze nog sterker", schrijft ze aan het managementteam.



Cultuuromslag

"Bovendien is er een groep seasonals die zich niet gehoord voelt." Taminiau benadrukt dat men zich al "maximaal" inzet. "Blijkbaar kan het beter en doen we niet de juiste dingen op de juiste manier. Dat is frustrerend aan beide kanten." In dezelfde memo, die in handen is van Looopings, spreekt de directrice over een noodzakelijke cultuuromslag binnen het bedrijf.



"Het is pijnlijk te merken dat seizoensmedewerkers niet tevreden zijn." Taminiau stelt ook vragen bij de manier waarop het management functioneert. Zo moet duidelijker worden hoe de visie en doelen van het bedrijf worden overgebracht op medewerkers. Ook wordt gekeken naar de samenwerking binnen het leidinggevend team.



Expertise niet in huis

"Hoe kunnen we het leidinggevend team van Walibi, van supervisor tot en met directie, tot één maken?", valt te lezen. Volgens Taminiau heeft Walibi "zelf de expertise niet in huis om een cultuuromslag binnen ons team te creëren". Om die reden is er een externe partij aangewezen om de situatie te verbeteren.



Het gaat om consultancybureau Aaim uit Houten. Leidinggevenden moeten in kleine groepen in gesprek met consultants, waarna een traject met themasessies volgt. Dat proces moet leiden tot veranderingen binnen de organisatie, al wordt erkend dat dit tijd kost en niet voor april afgerond zal zijn.