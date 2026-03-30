Nu ook in Europa-Park: eten en drinken bestellen via app

FOTO'S Europa-Park maakt eten en drinken bestellen gemakkelijker. Het Duitse pretpark heeft een langverwachte functionaliteit toegevoegd aan de officiële Europa-Park-app: bezoekers kunnen nu digitaal een bestelling plaatsen voor verschillende horecapunten. Ze rekenen dan online af, waarna de maaltijden direct afgehaald kunnen worden.

Veel andere Europese attractieparken hebben al jaren zo'n optie. Nu is het grootste park van Duitsland ook over de brug. Op dit moment is mobiel bestellen mogelijk bij twee horecalocaties: Cmak - Russian Food & Burgers in het Russische themagebied en Moby Dick Hot Dogs in parkdeel IJsland.

Bij Cmak zijn friet, hamburgers, kipburgers en kipstukjes verkrijgbaar. Moby Dick staat bekend om de hotdogs. Het is de bedoeling om de komende tijd meer eetgelegenheden aan dat rijtje toe te voegen. Het nieuwe Europa-Park seizoen ging afgelopen weekend officieel van start.
















