Dolfinarium

Dolfinarium-dolfijnen gaan definitief niet naar China na jarenlange strijd

De omstreden verhuizing van dolfijnen uit het Dolfinarium in Harderwijk naar China gaat definitief niet door. Na jaren van juridische procedures, politieke druk en maatschappelijke kritiek blijven de dieren in Nederland.

Het plan speelde al sinds 2021 en leidde tot veel weerstand. Acht tuimelaardolfijnen zouden worden overgebracht naar een attractiepark op het Chinese eiland Hainan. Ook twee walrussen en twee Californische zeeleeuwen zouden vertrekken. Dat gebeurt nu niet.

Parkmanager Alex Tiebot bevestigt dat de verhuizing van de baan is, maar wil niet inhoudelijk ingaan op de reden. "De intentie was er in eerste instantie wel", vertelt hij aan de Stentor. "Maar het is een heel lang proces geweest. De situatie is inmiddels veranderd."



Stevige kritiek

De afgelopen jaren ontstond stevige kritiek op het plan. Dierenorganisaties uitten zorgen over het welzijn van zeezoogdieren in China. Ook de politiek mengde zich in de discussie: een grote meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich uit tegen de verhuizing.



Rechtszaken vertraagden het proces verder. World Animal Protection probeerde de export via de rechter tegen te houden, maar trok de zaak inmiddels in. De zitting die gepland stond voor eind maart gaat daardoor niet door.



Voldoende ruimte

Het Dolfinarium stelt dat er voldoende ruimte is om de dieren in Harderwijk te houden. "We hebben op dit moment meer dieren dan we willen hebben", geeft Tiebot toe. "Dat betekent niet dat ze niet verantwoord verzorgd kunnen worden. Nog steeds hebben we een van de grootste dolfijnenverblijven van Europa."



Het park fokt al jaren niet meer met dolfijnen, ook al bestaat er in Nederland geen wettelijk fokverbod. "Op dit moment zien wij geen concrete noodzaak om voor deze dieren een andere bestemming te zoeken", vult Tiebot aan. "Als omstandigheden in de toekomst veranderen, wegen we iedere situatie zorgvuldig af."