Disneyland Paris

Hoog bezoek in Disneyland Paris, aan de vooravond van de opening van Disney Adventure World

FOTO'S De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Disneyland Paris, in aanloop naar de opening van het vernieuwde tweede park. Daarbij was ook de kersverse Disney-topman Josh D'Amaro aanwezig, die sinds vorige week algemeen directeur is van The Walt Disney Company.

Macron en D'Amaro kregen samen met andere genodigden een rondleiding over het resort, onder leiding van Disneyland Paris-directrice Natacha Rafalski. Daarbij spraken ze met medewerkers, leveranciers en ontwerpers van Walt Disney Imagineering, waaronder de Nederlandse creatief directeur Michel den Dulk.

Het bezoek vond plaats twee dagen voor de officiële opening van het Walt Disney Studios Park, dat wordt omgedoopt tot Disney Adventure World. Die uitbreiding maakt deel uit van een investeringsprogramma van 2 miljard euro dat in 2018 werd aangekondigd. Uiteindelijk moet het park bijna verdubbelen in omvang, met onder meer een nieuw Frozen-gebied en circa duizend extra banen.



Belangrijkste toeristische bestemming

Disney greep het bezoek aan om nieuwe cijfers en claims te delen over de impact van het resort. Zo stelt het bedrijf dat Disneyland Paris met 445 miljoen bezoeken sinds 1992 de belangrijkste toeristische bestemming van Europa is en goed is voor 6,1 procent van de Franse toerisme-inkomsten.



Ook zou het resort sinds de opening 13 miljard euro hebben geïnvesteerd in Frankrijk en in totaal 70.000 banen hebben opgeleverd, direct en indirect. Volgens Disney markeert de opening van Disney Adventure World "een nieuwe ontwikkelingsfase voor Disneyland Paris".



Ongeëvenaarde ervaringen

"We vergroten onze capaciteit, stimuleren het toerisme en genereren een aanzienlijke economische impact voor Frankrijk door het creëren van banen en lokale investeringen", liet D'Amaro weten. De directeur wees op de samenwerking met Frankrijk en spreekt over creativiteit, innovatie en "ongeëvenaarde ervaringen die alleen Disney kan bieden".



Ook Rafalski benadrukte de economische rol van het resort. Zij stelde dat de transformatie van het tweede park een belangrijke pijler is binnen de langetermijninvesteringen en moet bijdragen aan werkgelegenheid en regionale ontwikkeling. Disney meldt verder dat het resort momenteel meer dan 20.000 medewerkers heeft, afkomstig uit ruim 120 landen.



Zweefmolen

In 2024 werkten er volgens het bedrijf meer dan vierduizend leveranciers samen met Disneyland Paris, waarvan het merendeel in Frankrijk gevestigd is. Het programma van 2 miljard euro is nog niet afgerond: volgend jaar moet een zweefmolen met Up-thema opengaan, later gevolgd door een grote waterbaan rond The Lion King.











