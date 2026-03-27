Movie Park Germany

Nieuwe mascotte van Movie Park: een filmklapper met een jurkje aan

Gisteren, 19.45 uur

FOTO'S De nieuwe mascotte van Movie Park Germany is een filmklapper met een strik en een jurkje. Het Duitse filmpark introduceerde enkele jaren geleden al de lopende filmklapper S.A.M., waar bezoekers mee op de foto kunnen gaan. Later presenteerde men meerdere nieuwe varianten.

Zo kreeg S.A.M. een duivels broertje met de naam S.I.K. als gezicht van het Halloween Horror Festival, gevolgd door een winterse uitvoering gebaseerd op een yeti: S.A.D. Nu is er voor het eerst een vrouwelijke gedaante, die de naam S.I.A. heeft gekregen. Ze liet zichzelf vandaag voor het eerst zien, bij de seizoensstart.

S.I.A. komt onder meer voorbij in de openingsshow A Heartbeat Away in Hollywood Boulevard, onderdeel van parkdeel The Hollywood Street Set. Later dit jaar gaat een jubileumparade in première, waar het klapbord ook onderdeel van uitmaakt. Movie Park heeft aangegeven dat ze in de toekomst eveneens in mediacontent moet verschijnen.







