Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris negeren afzetlint en gaan op pas geverfd muurtje zitten

FOTO'S Wat doe je als je afzetlint ziet en een bordje met "natte verf" erop? Enkele bezoekers van Disneyland Paris kozen er vandaag voor om zo'n afzetting te negeren. Op foto's van voorbijgangers is te zien hoe meerdere personen over een lint heen zijn gestapt, om vervolgens op een pas geverfd muurtje te gaan zitten.

Er werd geverfd op het plein bij de attractie Ratatouille, voor souvenirwinkel Chez Marianne. Disney-medewerkers hadden de muurtjes afgesloten met linten en klapborden waarop in twee talen - Engels en Frans - werd gewaarschuwd voor natte verf, met de termen "wet paint" en "peinture fraiche".

Dat was klaarblijkelijk niet genoeg voor meerdere voorbijgangers, die de waarschuwing in de wind sloegen en gewoon op de muurtjes plaatsnamen alsof er niets aan de hand was. Het zorgde voor een vrij bizar tafereel.



Witte broek

Eén van de foto's werd gemaakt door een Nederlander. "Ik hou toch zo van het volk wat in Disneyland Paris komt", luidt zijn sarcastische commentaar op X. "Allemaal een witte broek", reageert iemand cynisch. Een ander vraagt zich af of het wellicht om Spanjaarden ging, die zowel de Engelse als de Franse taal vaak niet machtig zijn - en kennelijk ook de betekenis van een afzetlint niet kennen.



De Europese Disney-bestemming is berucht om ongemanierd publiek: vergeleken met de Disney-resorts in Azië en de Verenigde Staten vallen bezoekers in Parijs vaker op door het negeren van regels en aanwijzingen.







