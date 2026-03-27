Goed nieuws voor Wildlands Emmen: vogelgebied weer open na sterfgevallen

Bezoekers van Wildlands Adventure Zoo Emmen kunnen vanaf zaterdag 28 maart weer terecht in vogelgebied Birdy Bush. Het verblijf ging begin deze maand dicht nadat drie Madagaskar-kuifibissen plotseling waren overleden. Onderzoek wijst uit dat er geen vogelgriep aanwezig is.

De dierentuin sloot het gebied uit voorzorg, omdat de omstandigheden rond de sterfgevallen vragen opriepen. In samenwerking met onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden monsters afgenomen bij verschillende vogelsoorten, zowel in Birdy Bush als in de overdekte kas Rimbula

Na aanvullende tests bij ongeveer twintig vogels is vastgesteld dat geen sprake is van vogelgriep. Daarmee vervalt de maatregel en is het park weer volledig toegankelijk. Tijdens de sluiting bleef een groot deel van Rimbula bereikbaar via een alternatieve route.



Opgelucht

"De gezondheid en het welzijn van onze dieren staan altijd voorop", zegt directeur Julius Minnaar. "De tijdelijke sluiting van Birdy Bush was noodzakelijk om de situatie zorgvuldig te onderzoeken en onze dieren de rust en bescherming te geven die zij nodig hadden. We zijn dan ook opgelucht dat nu alles weer normaal is."



De heropening valt vlak voor de opening van het nieuwe doorloopgebied Yunka, gepland op vrijdag 3 april. Daar leven straks Zuid-Amerikaanse dieren als luiaards, groene leguanen, keizertamarins en witgezichtsaki's. De bouw van Yunka kon tijdens de sluiting doorgaan, al is de komst van enkele vogels iets vertraagd.



