Walibi Holland

Vakbond zoekt Walibi-personeel op bij bushaltes en deelt flyers uit

De vakbond die betrokken is bij het arbeidsconflict in Walibi Holland heeft opnieuw actie gevoerd. Dit keer niet bij de ingang van het pretpark, maar bij de opstaphaltes van personeelsbussen. Daar werden dit weekend flyers uitgedeeld aan medewerkers die naar het attractiepark komen voor trainingsdagen.

Vertegenwoordigers van De Horecabond zijn alle routes langsgegaan, vertelt bestuurder Carlo Snoek aan Looopings. "Ik heb één route opgepakt en mijn collega's de andere twee. Ondanks een korte zoektocht naar de juiste bushaltes is het gelukt om iedereen te bereiken."

De reacties van medewerkers waren overwegend positief, zegt Snoek. "Hoewel een enkeling het nog spannend vindt, merken we dat de flyer bijdraagt aan herkenning en het gevoel om gehoord te worden." De actie moet medewerkers informeren en aanzetten tot gesprek, aan de vooravond van het nieuwe pretparkseizoen.



Oproep

In de uitgedeelde flyer staat een oproep aan het Walibi-personeel om zich uit te spreken over arbeidsvoorwaarden en zich eventueel aan te sluiten bij de vakbond. Ook staat erin dat medewerkers mogen deelnemen aan acties en dat het tekenen van een contract niet betekent dat zij afstand doen van hun rechten.



Verder worden bekende kritiekpunten herhaald, zoals het ontbreken van pensioenopbouw, lagere lonen, beperkte reiskostenvergoeding en onzekere contracten voor seizoenspersoneel. Het conflict, dat al langer speelt, draait om de positie van seizoensmedewerkers binnen het park.



Kamervragen

Zij vallen niet onder de horeca-cao en hebben daardoor andere arbeidsvoorwaarden dan jaarrondcollega's. Dat leidde eerder tot politieke aandacht: de SP stelde Kamervragen over de situatie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukte dat werknemers hun recht op actie behouden, ook als zij eerder akkoord gingen met de voorwaarden.